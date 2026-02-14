Polizeieinsatz in Oberösterreich: Frau lag erschossen in Haus

Gegen 19 Uhr wurde in einer kleinen Gemeinde im Mühlviertel eine Frau tot in einem Haus entdeckt: Laut erster Informationen soll sie eine tödliche Schussverletzung aufweisen.

Wie die "Kronen Zeitung" online berichtet, soll Samstagabend das Rote Kreuz über Notruf alarmiert worden sein. Doch für die Mühlviertlerin (41) kam jede Hilfe zu spät: Sie wurde tot in einem Wohnhaus in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) gefunden.