Polizeieinsatz in Oberösterreich: Frau lag erschossen in Haus
Gegen 19 Uhr wurde in einer kleinen Gemeinde im Mühlviertel eine Frau tot in einem Haus entdeckt: Laut erster Informationen soll sie eine tödliche Schussverletzung aufweisen.
Wie die "Kronen Zeitung" online berichtet, soll Samstagabend das Rote Kreuz über Notruf alarmiert worden sein.
Doch für die Mühlviertlerin (41) kam jede Hilfe zu spät: Sie wurde tot in einem Wohnhaus in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) gefunden.
Die Hintergründe waren Samstagnacht völlig unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen, nährere Angaben über die Umstände - Unfall, Suizid oder Gewalttat - gab es zunächst keine.
Ehemann festgenommen
In der Nacht zum Sonntag hieß es dann allerdings, dass es eine Festnahme gegeben haben soll: Der Ehemann des Opfers sei von den Beamten festgenommen worden.
