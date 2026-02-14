Oberösterreich

Polizeieinsatz in Oberösterreich: Frau lag erschossen in Haus

Im Mühlviertel kam es Samstagabend zu einem Großeinsatz, nachdem eine Frau mit tödlichen Schussverletzungen gefunden wurde.
Elisabeth Holzer-Ottawa
14.02.2026, 22:13

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Absperrband mit der Aufschrift „Polizei“ vor unscharf beleuchteter Straße in der Nacht.

Gegen 19 Uhr wurde in einer kleinen Gemeinde im Mühlviertel eine Frau tot in einem Haus entdeckt: Laut erster Informationen soll sie eine tödliche Schussverletzung aufweisen.

Femizid in Leoben: Lebensgefährte gesteht, Frau getötet zu haben

Wie die "Kronen Zeitung" online berichtet, soll Samstagabend das Rote Kreuz über Notruf alarmiert worden sein.

Doch für die Mühlviertlerin (41) kam jede Hilfe zu spät: Sie wurde tot in einem Wohnhaus in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach)  gefunden.

Die Hintergründe waren Samstagnacht völlig unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen, nährere Angaben über die Umstände - Unfall, Suizid oder Gewalttat - gab es zunächst keine.

Ehemann festgenommen

In der Nacht zum Sonntag hieß es dann allerdings, dass es eine Festnahme gegeben haben soll: Der Ehemann des Opfers sei von den Beamten festgenommen worden.

kurier.at  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

Kommentare