Benzin und Kracher: Teenager aus OÖ landete im Spital

Stichflamme entzündete Jacke

Laut Polizei hatte der Teenager zuvor mit einem Benzinkanister vor einer Garage hantiert und dabei etwas Benzin vor der Einfahrt verschüttet. Um 20.20 Uhr warf er den Kracher in die Benzinlache, so die APA. Es bildete sich eine Stichflamme, welche die Jacke des Burschen entzündete. Polizisten leisteten Erste Hilfe. Sie versuchten, die Verbrennungen, die der Jugendliche erlitten hatte, in der Badewanne zu kühlen. Der Verletzte wurde ins Kepler Uniklinikum gebracht.