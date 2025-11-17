Die mutige Architektur ist geblieben und wirkt bis heute. Am 12. November 1935 wurde das Areal der Linzer Tabakfabrik eröffnet, bereits 1929 begannen die Architekten Peter Behrens und Alexander Popp mit dem markanten Industriebau.

Unter dem Titel „Rauch & Schall“ zeigt nun eine Ausstellung direkt vor Ort im Haus Casablanca – die einzelnen Gebäude sind nach früheren Zigarettenmarken benannt – chronologisch, wie das Areal zu dem geworden, was es heute ist: ein in sich funktionierender Mini-Stadtteil, der weiterwächst und immer mehr Menschen anzieht.

Dank KI kann man Poldi fragen Bei der Eröffnung der Schau sind auch Kinder der ehemaligen Arbeiterin Leopoldine Feichtinger, von allen Poldi genannt, vor Ort. 35 Jahre lang hat sie in der Tabakfabrik gearbeitet, über sie gibt es eine Biografie und im Zuge der Ausstellung jetzt auch einen Wurlitzer, den man im Sinne der Poldi zum Leben und Arbeiten der damaligen Zeit befragen kann – eine KI machts möglich. Zum Glück weiß die KI, dass es Leopoldine Feichtinger gar nicht gepasst hat, wenn von der „Tschickfabrik“ die Rede war. „Das hat sie immer als abwertend empfunden“, erinnert sich ihre Tochter.

Ein kleiner, geschichtlicher Exkurs: 341 Jahre lang war das Gelände Produktionsort von Textilien – später von Tabakwaren. 1850 als Notstandsmaßnahme nach dem abrupten Ende des Textilwerks gegründet, wurde die Tabakfabrik zum Symbol für einen Aufschwung durch Wandel. 2001 kaufte der britische Gallaher-Konzern das Unternehmen, er selbst wurde 2007 an Japan Tobacco International veräußert. Der japanische Eigentümer stellte den Betrieb 2009 ein. In der Folge kaufte die Stadt Linz das 38.148 Quadratmeter große Fabriksareal zurück, um es zu einem Ort der oberösterreichischen Kreativwirtschaft auszubauen.

