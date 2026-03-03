Verfolgungsjagd in OÖ: Entflohener Häftling nach Verkehrsdelikt gefasst

Der Mann soll zuvor eine Stopptafel missachtet haben und anschließend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sein. Bei dem Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um einen entflohenen Strafgefangenen.

Ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land wurde am Montagnachmittag nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei festgenommen.

Flucht endete in Sackgasse

Laut Polizeibericht beobachteten Beamte auf der Traunuferstraße in Haid, wie der Fahrer eines PKW eine Stopptafel missachtete. Als die Polizisten den 46-Jährigen anhalten wollten, soll dieser in eine Querstraße eingebogen und geflüchtet sein. Die Beamten nahmen mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung auf. In einer Sackgasse stellte der mutmaßliche Flüchtige sein Fahrzeug ab und setzte seine Flucht zu Fuß über einen Feldweg fort.

Rückkehr in Justizanstalt

Die Polizisten konnten den Mann schließlich einholen. Dort stellten sie fest, dass es sich bei dem 46-Jährigen vermutlich um einen nicht zurückgekehrten Strafgefangenen handelte. Trotz heftigen Widerstands, den der Tatverdächtige geleistet haben soll, gelang es den Beamten, ihn festzunehmen.