Forstarbeiter reanimiert: 71-Jähriger nach Baumunfall schwer verletzt

Ein 71-Jähriger ist am Samstagvormittag nach einem schweren Forstunfall in einem Waldstück in Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) reanimiert worden. Der Mann hatte gemeinsam mit einem 72-Jährigen und einem 36-Jährigen gearbeitet.

Als der 72-Jährige einen morschen Baum mit einem Traktor wegzog und von seinem Gefährt stieg, fand er den 71-Jährigen neben einer weiteren Esche am Boden liegen. Er begann sofort mit der Wiederbelebung, der 36-Jährige setzte die Rettungskette in Gang.