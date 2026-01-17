Forstarbeiter reanimiert: 71-Jähriger nach Baumunfall schwer verletzt
Ein 71-Jähriger ist am Samstagvormittag nach einem schweren Forstunfall in einem Waldstück in Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) reanimiert worden. Der Mann hatte gemeinsam mit einem 72-Jährigen und einem 36-Jährigen gearbeitet.
Als der 72-Jährige einen morschen Baum mit einem Traktor wegzog und von seinem Gefährt stieg, fand er den 71-Jährigen neben einer weiteren Esche am Boden liegen. Er begann sofort mit der Wiederbelebung, der 36-Jährige setzte die Rettungskette in Gang.
Esche umgeworfen
Laut Presseaussendung der Polizei dürfte die Esche mit hoher Wahrscheinlichkeit durch das Herausziehen des am Traktor angehängten Baumes umgeworfen worden sein und traf wohl den Waldarbeiter.
Er wurde mittels Korbschleiftrage über den Abhang nach oben gebracht und anschließend in ein Rettungsfahrzeug gebracht. Schwer verletzt wurde er in den Neuromed Campus Linz eingeliefert.
