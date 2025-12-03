Überraschung in OÖ: Das ist die "Europäische Weihnachts-Hauptstadt" 2026

Wels hat es geschafft: Die oberösterreichische Stadt wurde vom Christmas Cities Network in Kooperation mit dem Europäischen Parlament zur „European City of Christmas 2026“ gekürt. Die Preisverleihung erfolgt am 13. Dezember in Vilnius, Litauen.

Erstmals erhält eine Stadt im deutschsprachigen Raum die Auszeichnung, welche Städte würdigt, die sich durch herausragende Weihnachtsprojekte auszeichnen - verbunden mit kulturellen Aktivitäten, intensiver Bürgerbeteiligung, Qualität von Markt und Dekoration, Nachhaltigkeit und dem Erhalt von Tradition.