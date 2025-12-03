Überraschung in OÖ: Das ist die "Europäische Weihnachts-Hauptstadt" 2026
Wels hat es geschafft: Die oberösterreichische Stadt wurde vom Christmas Cities Network in Kooperation mit dem Europäischen Parlament zur „European City of Christmas 2026“ gekürt. Die Preisverleihung erfolgt am 13. Dezember in Vilnius, Litauen.
Erstmals erhält eine Stadt im deutschsprachigen Raum die Auszeichnung, welche Städte würdigt, die sich durch herausragende Weihnachtsprojekte auszeichnen - verbunden mit kulturellen Aktivitäten, intensiver Bürgerbeteiligung, Qualität von Markt und Dekoration, Nachhaltigkeit und dem Erhalt von Tradition.
In Waterford (Irland) haben sich am 25. November die Mitglieder der Internationalen Jury unter dem Vorsitz von Präsidentin Danuta Hübner (ehemalige EU-Kommissarin, Mitglied EU Parlament, EU-Ministerin Polen) des „European Capital of Christmas“ getroffen, um aus den zahlreichen Einreichungen zur „Weihnachtshauptstadt 2026“ die Gewinnerstädte auszuwählen.
Auszeichnung seit 2017
Alle Städte und Gemeinden der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, die Schweiz und das Vereinigte Königreich waren an dieser internationalen Ausschreibung teilnehmerberechtigt. Seit 2017 kürt das Christmas Network die schönsten und bedeutungsvollsten Weihnachtsmärkte in ganz Europa. In drei Kategorien wurden die Gewinnerstätte 2026 Barcelona (über 100.000 Einwohner, Spanien), Wels (100.000-10.000 Einwohner) und Kirkop (unter 10.000 Einwohner, Malta) ermittelt.
