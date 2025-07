2 Arbeiter unter Hebebühne eingeklemmt – Rettung offenbar gelungen

Seit 5:50 Uhr soll ein großer Rettungseinsatz in der Gemeinde Ebensee im Gange gewesen sein. Laut einem Bericht der Kronen Zeitung befanden sich zwei Arbeiter unter einer Hebebühne.

Die beiden Arbeiter sollen eingeklemmt gewesen sein. Das Rote Kreuz, zwei Notärzte und drei Rettungsfahrzeuge waren vor Ort, um die Männer zu befreien. Außerdem sollen fünf Feuerwehren alarmiert worden sein.

Die beiden Schwerverletzten sollen gegen 7:00 Uhr offenbar gerettet worden sein. Wie die Krone berichtet, sollen zwei Arbeitskollegen die Verletzten befreit haben. Die Männer wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht: einer ins Klinikum Wels, der andere in ein Spital in Vöcklabruck.

In Kürze folgt mehr.