Arbeiter bei Grabungen in Oberösterreich verschüttet: Zwei Tote

Ein tragischer Arbeitsunfall in Oberösterreich hat am Dienstagnachmittag zwei Todesopfer gefordert. Laut Medienberichten sind in Gampern (Bezirk Vöcklabruck) gegen 15 Uhr drei Männer bei Grabungsarbeiten in einem Siedlungsgebiet verschüttet worden.

Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagel sagt gegenüber der ORF Oberösterreich zum Unfallhergang: „Es dürften Künettenarbeiten gewesen sein, also die Verlegung von Rohren und Versorgungsleitungen für eine Siedlung.“

Zwei der drei verschütteten Arbeiter können nur mehr tot geborgen werden. Der dritte Mann soll schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden seine. Nähere Informationen zu den Umständen des Arbeitsunfalls liegen vorerst noch nicht vor.