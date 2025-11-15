16-Jähriger auf Verfolgungsjagd: L17-Fahrschüler flieht mit Firmenwagen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In der Nacht zum 15. November kam es in Oberösterreich zu einer waghalsigen Verfolgungsjagd. Ein 16-jähriger Fahrschüler soll mit dem Firmenwagen seines Vaters vor einer Polizeikontrolle in Marchtrenk geflohen sein. Laut Polizeibericht wollte eine Streife den Wagen kurz nach 1 Uhr nachts im Bereich eines Kreisverkehrs kontrollieren. Der Fahrer hielt zunächst kurz an, beschleunigte dann aber stark und flüchtete in Richtung Weißkirchen.

Mit 100 km/h durch die 30er-Zone Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Der mutmaßliche Fahrer soll im Stadtteil Au an der Traun in einer 30 km/h-Zone mit über 100 km/h unterwegs gewesen sein. Besonders gefährlich: Bei der Überquerung der B1 hob das Fahrzeug aufgrund der hohen Geschwindigkeit kurzzeitig ab. Auch einen Kreisverkehr soll der Jugendliche geradeaus überfahren haben. Die Polizei brach die Verfolgung schließlich aus Sicherheitsgründen ab. Durch Ermittlungen konnte der Verfügungsberechtigte des Firmenwagens identifiziert werden, wodurch die Beamten auf dessen 16-jährigen Sohn als mutmaßlichen Fahrer stießen. Das Fahrzeug wurde später geortet und von einer Streife angehalten.