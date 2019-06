Obdachlosenhilfe könnte Staatsanwalt interessieren

Er sei am Mittwoch von der Leiterin der Sozialabteilung über die Ergebnisse einer Prüfung informiert worden. In der angeforderten Sachverhaltsdarstellung müsste geklärt werden, ob bei den Sozialvereinen Ermessensspielräume überschritten wurden und ob es begründete Verdachtsmomente für Verfehlungen gäbe, so Watzl.

FPÖ-Klubobmann Herwig will die Angelegenheit im Landtag geklärt haben und kündigte eine Anfrage an Landesrätin Gerstorfer an. In Linz forderte FPÖ-Fraktionschef Günther Kleinhanns die SPÖ-Sozialreferentin Karin Hörzing ( SPÖ) zur Überprüfung des hier zuständigen Vereins B37 auf.

wolfgang atzenhofer