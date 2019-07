Nun Feuerverbot in den Wäldern

„Die Fichte, die mit 50 Prozent den Hauptteil der oberösterreichischen Wälder ausmacht, kommt durch den Klimawandel in Bedrängnis. Ab einer Jahresmitteltemperatur von 11 Grad kann sie nicht mehr in geschlossenen Beständen vorkommen.“ Dieser Veränderungsprozess gehe langsam vor sich. Im vergangenen Jahr seien wegen des Borkenkäfers 1,3 Millionen Festmeter Schadholz angefallen, und weitere 700.000 Festmeter durch andere Schädigungen wie durch Sturm. Der Gesamteinschlag habe 3,5 Millionen Festmeter ausgemacht, in normalen Jahren seien es 2,5 Millionen.