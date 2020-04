Neues Ausflugsschiff für den Moldau-Stausee

Durch Bad Leonfelden

Dorn-Fussengger hat auf ähnliche Weise bereits vor acht Jahren die " Adalbert Stifter" von LInz zum Stausee gebracht. Ein wesentlicher Unterschied besteht nun in der Streckenplanung, die dieses Mal über Zwettl/Rodl und direkt durch Bad Leonfelden führt. Danach erfolgt der Weitertransport des Schiffs nicht über Guglwald, sondern durch Vissy Brod ( Hohenfurth) an den Lipno, die Wasserung erfolgt in Frýdava, am gleichen Ort wie vor acht Jahren.