Neuer Standort-Manager für Linzer Innenstadt will "lebendige City"

Die wird Landerl-Brameshuber auch brauchen, denn die wichtigste Shopping Meile, die Landstraße, war zuletzt durch Leerstände, häufige Mieterwechsel und Zunahme von Diskontern in Bedrängnis gekommen.

Jürgen Landerl-Brameshuber übernimmt ab 1. Jänner das Standortmanagement für die Linzer Innenstadt. Der gebürtige Linzer war zuletzt als District Manager bei Jysk tätig und bringt „umfassende Marktkenntnisse sowie ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen innerstädtischer Geschäftslagen mit“, wie es in einer Aussendung der Stadt Linz heißt.

Seine strategische Ausrichtung gelte einer „lebendigen, attraktiven City, die Handel, Kulinarik und Kultur vereint,“ so der gebürtige Linzer. Der 49-Jährige freut sich, „auf eine spannende Herausforderung und eine gute Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern.“

Online-Handel als Herausforderung

Auch Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber sieht in Landerl-Brameshuber einen Gewinn: „Mit Jürgen Landerl-Brameshuber haben wir eine hoch qualifizierte Person gefunden, um den Herausforderungen im stationären Handel zu begegnen. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit,“ so Gegenhuber.

Die Herausforderungen sind vor allem der Online-Handel und die Einkaufszentren am Stadtrand. Auf der Linzer Landstraße gibt es laut Auskunft aus dem Büro Gegenhuber rund 220 Gewerbetreibende, die ein Geschäft haben. Insgesamt gibt es in der Linzer Innenstadt – dazu zählen die Landstraße mit Seitengassen, Einkaufszentren und die Urfahraner Hauptstraße – 800 Geschäfte.