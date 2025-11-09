Hoffnung für die Linzer Landstraße

Es wird zugesperrt, aber auch investiert – derzeit mehr als sonst.

Die Linzer Landstraße kämpft um ihr Image als Shopping-Meile. Während sie die einen im Niedergang sehen und zu viele Leerstände und Diskonter beklagen, halten andere die Fahne als Einkaufsstraße Nummer 1 in Oberösterreich hoch. „Richtig ist wahrscheinlich beides“, sagt Augenmeister Klaus Pippig, Chef des 60 Jahre alten Traditionsbetriebes Pippig, im Gespräch mit dem KURIER. „Das Problem ist, dass immer mit den alten Zeiten verglichen wird, und die sind vorbei.“ Onlinehandel, riesige Einkaufszentren rund um Linz und geänderte Mobilität fordern Geschäftsleute und Shopper gleichermaßen. Parkplatzmisere Worüber sich fast alle einig sind, ist die Parkplatzmisere. Nach dem Motto: Zu wenig und viel zu teuer. „Da muss man sich etwas einfallen lassen“, sagt Edwin Zechel, der mit Gattin Ulrike in dritter Generation das 119 Jahre alte Spielzeuggeschäft führt. Er findet, dass die Landstraße besser ist als ihr Ruf – „abgesehen von den Radfahrern und Scootern, die in einer Fußgängerzone nichts verloren haben“.

Die hohen Mieten sieht er nicht als das große Problem. Anders Pippig: „Manche Vermieter träumen von Beträgen, die nicht mehr möglich sind.“ Die Folge: Schließungen und Leerstände, auf die oft Diskonter folgen.

200.000 Passanten Auf der Mozartkreuzung, mit täglich 200.000 Passanten das Herz der Landstraße, gibt es nun einen britischen Alltagswaren-Diskonter – gleich gegenüber eines Cannabis-Shops. „Ein absoluter Niedergang“, sagt eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes, die seit 40 Jahren auf der Landstraße arbeitet und nicht genannt werden will. „Und es wird immer schlimmer.“

Doch es gibt Lichtblicke – und zwar deutliche: Das Passage-Kaufhaus, seit 1961 fixer Bestandteil der Stadt, wurde erneuert. „Wir haben es mit Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Euro heller und freundlicher gemacht“, so Consulterin Barbara Harrer, die für den Eigentümer, der Schweizer Cone Capital AG, den Umbau begleitet hat. Neue Shops sollen das Center beleben. 2026 soll ein zweistelliger Millionenbetrag in weitere Umbauten gesteckt werden. Am Schluss folgt das Parkhaus, das punkto Attraktivität und Sauberkeit allerdings schon jetzt nach Erneuerung schreit.

Einen Aufschwung signalisiert auch der Start von Bauarbeiten an einem Kleiderbauer-Flagshipstore nahe des Taubenmarkts – nach sechs Jahren Leerstand. Und auf Landstraße 24 gibt es auch gute Nachrichten: Mit Azra Zenkic hat im Februar eine junge Mitarbeiterin die Zügel des 105 Jahre alten Lederwarengeschäftes Hackl übernommen. Sie sieht die Lage positiv: „Es läuft gut. Wir würden uns freuen, wenn es so bleibt.“ Problem seien aber die hohen Mieten und Kosten. Zenkic steht wie auch die Zechels selbst im Geschäft – nicht immer üblich bei Landstraße-Geschäftsleuten. Zenkic: „Ich glaube, das ist wichtig, da spürt man, was die Kunden wollen.“