Neuer SPÖ-Chef: "Die Selbstblockaden auflösen"

„Ich bin ein Industriemann, bei mir wäre es unglaubwürdig, wenn ich diese Herleitung über diese ökologische Transformation mache“, antwortete Winkler. „Ich bin ehrlich, meine Enkelkinder sagen zu mir, Opa, du bist ein Baummörder. In der Politik muss man konsequent sein. Als ich in Mauthausen (Gedenkfeier, Anm. d. Red.) war, sind die Grünen wie Kaineder zu mir gekommen und haben gesagt, vielen Dank für Deinen Pass zu uns. Das passt auch, die Grünen müssen das von dieser Seite aufnehmen und ausleuchten. Ich schiebe dieses Thema über die Energieproduktion an. Nur wenn wir die erneuerbaren Energieaggregate bauen, gehen die Energiepreise runter. Ich leite das aus der betriebswirtschaftlichen Logik ab.“

Global denken, lokal handeln

Um zu verstehen, was in Österreich vor sich gehe, müsse man die gesamte Welt ausleuchten. Gemäß dem Motto „global denken, lokal handeln“. Zur Transformation komme die Selbstblockade, „auf Neudeutsch nichts geht mehr. Die Rückkehr des Autoritären ist eine weitere gesellschaftliche Entwicklung.“

Überhöhtes Selbstbewußtsein

Es habe, so Winkler, eine Emanzipation der Menschen gegen die Herrschaftsstrukturen stattgefunden „Die Bürgerinnen und Bürger von heute sind viel selbstbewusster als sie das vor 30, 50 der 100 Jahren waren. Das ist ein politischer Erfolg. Sie sind nicht primär Angehörige von politischen Lagern, traditionellen Strukturen und Zugehörigkeiten, sondern sie haben Ansprüche an die Gesellschaft und ihre Institutionen.“ Aber man könne dieses Selbstbewusstsein auch überhöhen. „Das ist ein ganz wesentliches Element unserer heutigen Zeit“, die in Richtung Ich-Ich-Gesellschaft gehe. „Der Werbeslogan „Geiz ist geil“ bringt diese Hemmungslosigkeit der Ich-Sucht wunderbar zum Ausdruck. Das führt zur Klagswut, zu Nachbarschaftsstreitigkeiten, zu Einsprüchen gegenüber allen öffentlichen Verfahren.“

Sand im Getriebe

In einer regelbasierten Welt führe das dazu, dass Dinge blockiert werden, dass Sand ins Getriebe komme, der Projekte zum Nutzen der Allgemeinheit verhindere. Das persönliche Betroffenheitsinteresse stehe über allem anderen. „Das ist ein Zustand der Selbstblockade. Wenn wir nicht beginnen, diese Selbstblockade zu diskutieren und zu analysieren, kommen wir in eine Situation, in der Akteure den Rechtsstaat nicht würdigen und schützen. Das sind dann die Typen mit der Motorsäge. Sie sagen, fackeln wir das alles ab, zerstören wir die regelbasierte Ordnung.“

Schutz für die Schwächeren

Diese Ordnung sei aber primär ein Schutz für die Kleinen und Schwächeren. Wenn das Recht des Stärkeren ausgerufen werde, würden es die Stärkeren nutzen. Mit aller Gewalt und Härte. „Wir sind in einer Situation, in der die politische Mitte massiv gefordert ist. In einer regelbasierten Form, in der wir unseren Rechtsstaat weiterentwickeln, damit wir nicht in eine Situation kommen, in der die Selbstblockade alles verhindert. Alle wollen die grüne Energie, aber keiner will eine Leitung haben. Das funktioniert leider nicht. Wenn wir dezentral Energie produzieren, dann müssen wir sie transportieren und speichern. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir als Partei der Mitte nicht die Fähigkeit verlieren, die Probleme, die da sind, in einer vernünftigen Zeit zu lösen.“

Globale Entwicklung

Die Rückkehr des Autoritären sei eine globale Entwicklung. Modi und seine Hindus seien Nationalisten und bauten die Demokratie in Indien gnadenlos zurück. Der Stalinismus feiere in China wieder fröhliche Urständ’. Putin führe in Russland ein faschistoides System. Winkler: „Das Werden des Putinismus ist ein Beispiel dafür, wie eine Gesellschaft mit der Transformation nicht zurande kommt, sie kommt in eine Krise, und sucht dann den militärischen Ausweg. Wenn man Rohstoffe hat, kann man sich das leisten. Soziale, wirtschaftliche und politische Perspektiven hat dieses Land absolut keine, das Land ist tot. Korruption von oben bis unten. Dieses System ist kaputt.“

Und dann gebe es noch die wirtschaftsliberalen Disruptoren wie Milei in Argentinien und Musk und Trump in den USA. „Wir haben den Orban in Ungarn und in Österreich den Kickl.“