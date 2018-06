Neuer Prüftrupp für Gemeindefinanzen

„Ich will die Bürgermeister nicht an den Prager stellen, sondern ihnen eine Serviceleistung bieten.“ Der für die Gemeindekontrolle zuständige Landesrat Elmar Podgorschek, FPÖ, schickt ab Juli eine neue zehnköpfige Prüfer-Truppe in Oberösterreichs Gemeinden um dort die Finanzen zu kontrollieren. Nach Verwaltungsskandalen wie in St. Wolfgang, wo über 1000 Bauverfahren unerledigt blieben, aber auch in anderen Orten, wird die Gemeinderevision nun völlig neu organisiert.

Die zehn Vollzeitprüfer bekommen den Auftrag pro Jahr zehn Prozent der oö. Kommunen, also rund 40 Gemeinden, zu prüfen, kündigten Podgorschek und und Landesamtsdirektor Erich Watzl an. Effizienter und transparenter soll die Aufsicht werden. Bis lang waren sowohl die Bezirkshauptmannschaften als auch die Direktion für Inneres und Kommunikation (IKD) für die Kontrollen zuständig. „Diese Doppelgleisigkeit bei den Prüfungen gibt es jetzt nicht mehr“, erklärte der Landesrat. Die Prüfer werden ausschließlich für die Kontrollarbeit zuständig sein. Stationiert werden sie in vier Kompetenzzentren in den Landesvierteln. Und auch wenn die Beamten damit den Bezirkshauptmannschaften Ried/Innkreis, Urfahr-Umgebung, Wels-Land und Kirchdorf dienstzugeteilt sind dürfen sie dort zu keinen anderen Verwaltungstätigkeiten herangezogen werden, verordnete der Landesrat. Vorkommnisse aus der Vergangenheit, wo fachkundige Prüfer zur Organisation des Oberösterreicher-Balles verpflichtet wurden, werde es nicht mehr geben, versicherte Podgorschek.