Neuer Industrie-Präsident Bründl: "Der Strompreis treibt einen zur Weißglut"

Thomas Bründl ist neuer Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich. Der 59-Jährige ist in Gunskirchen aufgewachsen. Sein Vater war Monteur, die Mutter zu Hause, er hat einen jüngeren Bruder. Bründl hat in Wels die HTL für Maschinenbau absolviert, er startete das Maschinenbau-Studium in Wien, absolvierte 1988 die Pilotenausbildung und flog ab 1990 für die AUA. Parallel arbeitete er im Unternehmen seiner Schwiegereltern. Lange Zeit flog er an den Wochenenden, also an den Freitagen, Samstagen und Sonntagen. 2005 beendete er die Arbeit bei der AUA.

Bründl ist Geschäftsführer im Familienunternehmen starlim-sterner in Marchtrenk, das 1.800 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Der Umsatz beträgt rund 250 Millionen Euro. Das Hauptgeschäft sind rund 14 Milliarden Stück Silikonartikel.

KURIER: Verspürt Ihr Unternehmen bereits einen Aufschwung?