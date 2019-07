Neuer Elf-Punkte-Katalog gegen Extremismus

Nach der dieswöchigen Tagung des Landessicherheitsrats zur Abwehr neuer Ansiedlungspläne der Identitären kommen aus der Stadt Linz neue Forderungen dazu. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) will weitere Maßnahmen des Landes Oberösterreich gemeinsam mit den Städten und Gemeinden gegen Extremisten und Radikale initiieren. Luger und sein SPÖ-Regierungsteam übermitteln Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) deshalb einen aus elf Punkten bestehenden Forderungskatalog.

„Die Stadt tut nachweislich viel, um das gute Zusammenleben in Linz zu fördern und Radikalisierung hintanzuhalten“, erklärt Luger. Im Zuge der heftigen Diskussionen um das aufgeflogene Kevenhüller-Zentrum der Identitären in Linz-Urfahr verlangte Stelzer in einem Brief auch Rechenschaft von der Stadt Linz. Er bat um „Bekanntgabe der von der Stadt Linz gesetzten und geplanten Maßnahmen zum Umgang mit Radikalisierung und Extremismus“.