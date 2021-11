Neue oö. Agrarlandesrätin kämpft für Herkunftskennzeichnung

Wertschöpfung

Vor allem im Agrarbereich gebe es Handlungsbedarf. Hatte die Landwirtschaft 2005 einen Anteil von 20,2 Prozent an der Wertschöpfungskette, lag dieser 2019 nur mehr bei 17,5 Prozent, führt sie aus. Kleinere Bauern würden deshalb an ihre Existenzgrenze kommen. Ihr Wunsch sei es, die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in ihrer Legislaturperiode stabil zu halten. „Dafür müssen wir die vermehrte Wertschätzung in Wertschöpfung umwandeln.“ Damit das gelinge, müssten alle, auch der Handel, „die Kette ein Stück anheben“.

Ein wichtiger Schritt dabei sei eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie. Alleingang möchte man jedoch keinen starten. Der Bund sei gefragt.