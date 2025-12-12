Nur eine Woche nach Geburt: Nashorn-Baby starb im Zoo Schmiding

Eine Woche nach der Geburt ist am Dienstag das Breitmaulnashornbaby im Zoo Schmiding bei Krenglbach (Bezirk Wels-Land) an den Folgen eines angeborenen Lochs im Zwerchfell gestorben. Eine Notoperation sei vorerst erfolgreich verlaufen, gegen Ende erlitt das Kalb aber einen Kreislaufstillstand, so die Auskunft vom Zoo am Freitag. Das Nashorn, das am 2. Dezember zur Welt kam, überlebte nicht.