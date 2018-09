Nach Onlinebefragung wird an Gebührenpflicht nicht gerüttelt

„Es ergeben sich keine Notwendigkeiten, eine Änderung der Struktur beziehungsweise der Regelungen vorzunehmen.“ In Klartext übersetzt: Für Oberösterreichs zuständige Landesrätin Christine Haberlander, ÖVP, gibt es keinen Grund, an der neuen, politisch umstrittenen Gebührenpflicht für Nachmittagsbetreuung in Kindergärten zu rütteln.

Auch wenn in mindestens 78 Gemeinden die Betreuungsgruppen reduziert wurden und im Vergleich zum Oktober des Vorjahres 1806 Kinder weniger an Nachmittagen in Kindergärten zu finden sind, sieht Haberlander keinen Handlungsbedarf. „Bei 96,2 Prozent der Gemeinden bleibt das Angebot für die Kinderbetreuung gleich. Das Angebot ist sehr kleinteilig und stabil“, erklärt Haberlander nach der Evaluierung der neuen Kindergartengebühren.

842 Kindergartenbetreiber, das sind 86 Prozent aller angeschriebenen Einrichtungen haben an der Onlinebefragung des Landes freiwillig teilgenommen. Im Vergleich zwischen dem Oktober 2017 und dem April 2018 wurden somit 11,4 Prozent der Kinder von der nunmehr kostenpflichtigen Nachmittagsbetreuung total abgemeldet. 20 Prozent wurden auf weniger Betreuungstage umgemeldet.