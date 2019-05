Nach neuem Vorfall an Schule: Rasche Suspendierung gefordert

Nachdem am Mittwoch ein Jugendlicher an einer Linzer Sonderschule mit einem Küchenmesser auf einen Mitschüler losgegangen war, musste die Polizei am Donnerstag schon zum nächsten Gewaltdelikt an einer Schule in der Landeshauptstadt ausrücken. An der Europaschule im Stadtzentrum war ein Zwölfjähriger ausgerastet. Er bedrohte einen 56-jährigen Lehrer mit einer Schere, schimpfte und bedrohte ihn mit dem Umbringen.

Der Lehrer habe den türkischen Schüler mehrmals aufgefordert sich niederzusetzen, weil er den Unterricht gestört hat, berichtet Herbert Gimpl, Rektor der Pädagogischen Hochschule OÖ. Die Europaschule ist seinem Institut zu Ausbildungszwecken angeschlossen. Der Bub, der an der Schule sonderpädagogisch betreut wird, wurde in der Unterrichtsstunde Donnerstagmittag immer aggressiver. Zuerst verhöhnte er den Lehrer mit einem Bild eines wiehernden Pferdes auf dem Handy, dann ging er mit einem Farbstift auf den Pädagogen los. Als sich wegen des Lärms ein zweiter 33-jähriger Lehrer einschaltete, hatte das tobende Kind bereits eine Schere in der Hand. Der Kollege ging dazwischen und brachte den schimpfenden Schüler aus der Klasse.