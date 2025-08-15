Nach Müllcontainerbränden in Wels: Elf Minderjährige ausgeforscht
Nach einer Brandstiftungsserie in Wels in Oberösterreich hat die Polizei nun insgesamt elf Minderjährige ausgeforscht. Sie sollen 15 Müllcontainer und Zeitungsständer im Zeitraum von November 2024 bis April 2025 angezündet haben.
Es handelte sich um sieben Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren und vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren.
Die Beschuldigten wurden durch umfangreiche Ermittlungen ausgeforscht, nachdem bei einem Müllcontainerbrand am 14. April in der Eibenstraße mehrere Kinder angetroffen und mit dem Brand in Verbindung gebracht worden waren.
Ein zwölfjähriger Kosovare gestand schließlich acht Brandstiftungen, und ein 13-jähriger Afghane bekannte sich zu vier Fällen. Die Brände sollen die beiden mit Freunden gelegt haben. Zudem konnte eine versuchte Brandstiftung vom 10. Februar geklärt werden.
