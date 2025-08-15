Nach Müllcontainerbränden in Wels: Elf Minderjährige ausgeforscht

Nach einer Brandstiftungsserie in Wels in Oberösterreich hat die Polizei nun insgesamt elf Minderjährige ausgeforscht. Sie sollen 15 Müllcontainer und Zeitungsständer im Zeitraum von November 2024 bis April 2025 angezündet haben.

Es handelte sich um sieben Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren und vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren.