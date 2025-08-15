Mutter und ihr 2-jähriger Sohn bei Auffahrunfall in Kärnten verletzt

Eine 30-jährige Steirerin und ihr zweijähriger Sohn sind Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B95 bei Ebene Reichenau (Bezirk Feldkirchen) verletzt worden.

Eine 47-jährige Kärntnerin hatte ihr Auto abgebremst, um links abzubiegen. Das dürfte die 30-Jährige übersehen haben, sie fuhr dem Pkw vor ihr auf. Die 30-Jährige und ihr Sohn wurden ins Klinikum Klagenfurt gebracht, die 47-Jährige blieb unverletzt, teilte die Polizei mit.