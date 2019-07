Mutter in Karenz deckt Dilemma fehlender Kinderbetreuung auf

Der offene Beschwerdebrief einer jungen Mutter über einen nicht gewährten Kindergartenplatz in der Stadt Traun sorgt in Oberösterreich für hohe Wellen. Die Frau ersuchte um einen Betreuungsplatz für ihre dreijährige Tochter. Mit dem Hinweis auf den Platzmangel in den Kindergärten und darauf, dass sie sich ohnedies wegen ihres zweiten Kindes in Karenz befinde, erteilte die Stadt Traun eine Absage.

Die Entscheidung sorgte für eine rege Diskussion im Internet und zeigte exemplarisch die fehlenden Betreuungsplätze für Kleinkinder in Oberösterreich auf.