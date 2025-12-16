Zug übersehen: Ein Verletzter bei Bahnübergang im Mühlviertel

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Niederwaldkirchen (Bezirk Rohrbach) ist Montagabend ein Pkw von einem Zug erfasst und der Lenker leicht verletzt worden.

Der 67-Jährige dürfte die herannahende Garnitur übersehen haben. Der Mann war leicht alkoholisiert (0,58 Promille), berichtete die Polizei. Der Lokführer, der noch eine Notbremsung eingeleitet hatte, sowie die Passagiere blieben unverletzt.