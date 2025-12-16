Oberösterreich

Zug übersehen: Ein Verletzter bei Bahnübergang im Mühlviertel

Verwischte Aufnahme eines Polizeiautos mit der Aufschrift "POLIZEI" in Weiß auf blauem Grund.
Ein leicht alkoholisierter Lenker dürfe die Bahn übersehen haben. Er wurde verletzt.
16.12.25, 08:40
An einem unbeschrankten Bahnübergang in Niederwaldkirchen (Bezirk Rohrbach) ist Montagabend ein Pkw von einem Zug erfasst und der Lenker leicht verletzt worden.

Der 67-Jährige dürfte die herannahende Garnitur übersehen haben. Der Mann war leicht alkoholisiert (0,58 Promille), berichtete die Polizei. Der Lokführer, der noch eine Notbremsung eingeleitet hatte, sowie die Passagiere blieben unverletzt.

