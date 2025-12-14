Fünf Verletzte nach Crash in Oberösterreich

Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Marchtrenker Landesstraße bei Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) am Samstagabend verletzt worden. Zwei entgegenkommende Autos hatten sich in einer Kurve seitlich gestreift und gegenseitig von der Fahrbahn geschleudert.

Beide Wagen waren jeweils mit vier Insassen besetzt. Zwei Personen kamen mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wels, drei mussten mit leichteren Blessuren im Spital versorgt werden, berichtete die Polizei.

Der Wagen eines 29-Jährigen kam auf dem Dach zu liegen, das Fahrzeug eines 19-Jährigen landete in einem angrenzenden Feld. Mehrere Polizeistreifen machten sich nach der E-Call-Auslösung zur Unfallstelle auf.