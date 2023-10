Ex-Schwager starb nach zwei Schüssen: Mordprozess am 18. Oktober

Die verhängnisvolle Tat geschah in der Nacht auf 5. März in Grünburg (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich. Der heute 38-jährige Angeklagte soll in dieser Nacht in alkoholisiertem Zustand zu seinem Schwager gefahren sein und mit zwei Schüssen getötet haben. Schon zuvor habe er mehrere Schüsse aus einer Glock abgefeuert, die er legal besessen hatte.

Der Mann steht nun am Mittwoch, 18. Oktober in Steyr vor Gericht. Laut Anklage seit der 43-jährige Schwager an inneren Einblutungen verstorben, verursacht durch die beiden Steckschüsse in den Brustkorb.

➤ Mehr lesen: Mordanklage nach Schüssen auf Ex-Schwager in OÖ