Mongolen feierten Naadam-Fest

Es gab einen offiziellen Einzug mit der mongolischen Fahne, Ringkämpfe, Kinder sangen Lieder und spielten in Kinderjurten und ein Bogenschießen. Ein Pferderennen gab es nicht, das war doch etwas zu aufwendig.

Die Spiele beginnen mit Paraden von Athleten, Mönchen und Soldaten, die in der Kriegertracht Dschingis Khans kostümiert sind. In der Mongolei leben zwischen den Großreichen der Russen und Chinesen rund drei Millionen Mongolen auf einer Fläche, die 18-mal so groß wie Österreich ist.