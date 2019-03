Möglicher Autobahnanschluss erzürnt Stadion-Gegner

Für die selbst ernannten Retter des Naherholungsgebiet Pichlingersee ist das A1-Projekt Munition im Kampf gegen das LASK-Stadion. Wie mehrfach berichtet, werden die Aktivisten eine Volksbefragung der Linzer Bevölkerung einfordern. Die dafür notwendigen 6100 Unterschriften sollen ab dem April gesammelt werden. „Wir arbeiten derzeit gerade am Design einer Homepage und an der Fragestellung. Ab April werden wir dann mit Hochdruck über den Sommer die Unterschriften zusammentragen“, kündigt Potocnik an. Für ihn selbst wird es Mitte April spannend. Da soll die Staatsanwaltschaft über eine vom LASK gegen ihn eingebrachte Anzeige wegen Geschäftsschädigung entschieden.

Wolfgang atzenhofer