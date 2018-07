„Mehr tun, sonst überlebt man nicht“

„Es ist ein toller Erfolg. Das gibt Auftrieb und eine gute Werbung ist es auch.“ Bei Helmut Wallner, dem Bürgermeister der Tourismusgemeinde Hinterstoder und vielen Aktiven im Ort ist die Freude groß – der Europäische Dorferneuerungspreis wurde ihrer Gemeinde zuerkannt.

23 europäische Städte und Dörfer haben sich beworben. St. Andrä in Kärnten, Hopfgarten in Osttirol und Waidhofen/Ybbs in NÖ waren die österreichischen Mitbewerber.

Es werde sich schon eine schöne Schar finden, die im September zur Preisverleihung nach Fließ in Tirol mitfahren wird, ist Wallner überzeugt. Beim dreitägigen Festsymposion will man sich „mit ausgewählten Schmankerl“ aus den vielen Projekten der vergangenen Jahre präsentieren. Den wirklichen Lohn darf Hinterstoder 2020 einfahren. Dann wird das nächste Dorferneuerungsfest in der Siegergemeinde veranstaltet. „Da kommen Vertreter der Teilnehmerorte und auch jene, die sich um eine Teilnahme bemühen. Wir werden uns gut präsentieren können“, schwärmt Wallner. 70 Prozent der 950 Gemeindebürger leben vom Tourismus.

Dorferneuerung wird in Hinterstoder seit 1992 praktiziert. Gemeindeverantwortliche und Aktivisten des Dorferneuerungsvereins ziehen an einem Strang. Infrastrukturprojekte, wie die Zentralen von Feuerwehr, Bergrettung, das Musikheim oder auch die spektakuläre Hösshalle sind in kooperativer Arbeit entstanden. Spektakulär ist der Wanderrundweg mit markanten Aussichtsplattformen.