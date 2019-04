Mayer nun russischer Honorarkonsul

Wolfgang Mayer, Manager bei Backaldrin in Linz-Asten, ist neuer Honorarkonsul der russischen Föderation für Oberösterreich. Der Russische Botschafter in Österreich, Dmitry Lybinskiy, überreichte ihm bei einer Feier am Mittwoch das Ernennungsdekret. Landeshauptmann Thomas Stelzer gratulierte Mayer. Unter den Gästen: Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander, die Landesräte Markus Achleitner und Günter Steinkellner, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, Landesamtsdirektor Erich Watzl , ÖFB-Präsident Leo Windtner und der Kulturmanager Hans-Joachim Frey, der extra aus Sotschi angereist ist.