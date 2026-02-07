Requiem im Linzer Mariendom für verstorbenen Altbischof Aichern

Tausende Menschen haben Samstagmittag beim Requiem im Linzer Mariendom Abschied von Altbischof Maximilian Aichern genommen, der am 31. Jänner im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Neun Bischöfe, zahlreiche Kirchenmänner und Ehrengäste sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter nahmen am Trauergottesdienst in der größten Kirche Österreichs teil. Der Linzer Bischof Manfred Scheuer hielt die Predigt, Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sprach Gedenkworte.

"Seine Freundlichkeit hat gut getan", betonte Scheuer. Aichern sei damals mit Grundvertrauen nach Oberösterreich gekommen, unkompliziert, offen und herzlich. Dennoch sei das Bischofsamt in Linz "eine harte Knochenarbeit" gewesen, die ihn manchmal an den Rand seiner Kräfte gebracht habe. "Die Ablehnung und Gegnerschaft innerhalb der Kirche, die Denunziationen, die Querschüsse und die massiven Spannungen haben sich auf seine Nieren geschlagen und die Bandscheiben beschädigt."

"Allianz von Solidarität, Würde und Gerechtigkeit" Aichern sei eine Projektionsfläche für Erwartungen und Idealisierungen von Kirche gewesen, "was Menschlichkeit anlangt, auch für Enttäuschungen und Aggressionen. Er wurde verantwortlich dafür gemacht, was immer passierte", erinnerte Scheuer. "Es war und ist eine Kunst, den Spagat zwischen Personen, Gruppen und Positionen, die Zerreißproben in Konflikten und Machtkämpfen zu koordinieren." Bischof Maximilian sei jedoch immer für eine Allianz von Solidarität, Würde und Gerechtigkeit gestanden. Zudem habe er durch Entscheidungen, Ermutigung, Förderung und Weichenstellungen das Leben vieler Menschen mitgeprägt. "Heute danken wir Gott, dass er uns Bischof Maximilian in der Diözese Linz geschenkt hat", sagte Scheuer. "Vergelt's Gott für sein Wirken als Bischof, für sein Zeugnis, für seine Arbeit und auch für sein Gebet."

Landeshauptmann würdigte "wichtigen, mahnenden Gestalter" Bischof Maximilian habe stets vermittelt, dass er die Menschen mochte, betonte Landeshauptmann Stelzer in seinen Gedenkworten. "Und die Menschen mochten und mögen ihn." Aichern habe durch viele Jahrzehnte das kirchliche, aber auch das gesellschaftliche Leben in Oberösterreich entscheidend mitgestaltet und geprägt. Für das Bundesland sei er ein wichtiger, mahnender und mithelfender Gestalter gewesen. "Denn ein Land darf sich nur dann wirklich stark nennen, wenn es niemanden zurück- und niemanden alleinlässt. Bischof Maximilian stand dafür und wirkte dafür." Brigitte Gruber-Aichberger, die geschäftsführende Vorsitzende des Pastoralrates der Diözese Linz, erinnerte in ihren Worten an einen Mann, der "viele Brücken gebaut hat, hin zu Menschen aller Schichten, zu und zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen, zur Politik, zu Interessensvertretungen, Wirtschaft. Er sah Kirche klar in der Mitverantwortung für das Gemeinwohl." Sie würdigte besonders Aicherns Einsatz für die Laien und Frauen in der Kirche, etwa indem er Pastoral- und Pfarrassistentinnen und -assistenten mit der Leitung von Begräbnissen und Wortgottesfeiern beauftragte - was durchaus auf innerkirchlichen Widerstand traf.