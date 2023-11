Maskierter Räuber mit Waffe in Oberösterreich festgenommen

Ebenfalls am Dienstag ging der Exekutive ein Dieb ins Netz. Ein 23-jähriger Tscheche wurde um 18.15 Uhr in einem Einkaufszentrum in Pasching (Bezirk Linz-Land) festgenommen. Er hatte in einem Elektro-Geschäft Kopfhörer und in einem Bekleidungsgeschäft hochwertige Markenkleidung in speziell angefertigten Taschen mitgehen lassen. Das hatte allerdings ein Ladendetektiv auf Überwachungskameras gesehen und die Polizei verständigt.