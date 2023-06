OÖ: Mann prallte aus sechs Metern Höhe auf Betonboden

Ein 30-Jähriger ist am Samstagvormittag in Hinzenbach (Bezirk Eferding) von einer Mauer gestürzt und aus sechs Metern Höhe auf einen Betonboden geprallt. Der Mann wollte in einer Garage Schienen für eine spätere Photovoltaikanlage montieren. Dabei kroch er ungesichert eine Außenmauer unterhalb des Daches entlang und stürzte ab. Ein Nachbar hörte die Hilfeschreie und verständigte die Einsatzkräfte, berichtete die Polizei.

➤ Lesen Sie auch: 19-Jährige von Auto erfasst und getötet: Lenker stellte sich