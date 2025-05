Mann flüchtete vor Polizei: 39-Jährige stoppte ihn in Steyr

Eine 39-Jährige hat am Dienstag in Steyr einen Mann gestoppt, der vor der Polizei flüchtete. Die Beamten wollten den 55-Jährigen um 17.05 Uhr in der Engen Gasse anhalten, aber er radelte davon. Die Passantin stellte sich dem Mann in den Weg und zog ihn vom Fahrrad.