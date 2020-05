Magere Jahre für die Gemeinden

Für Gemeinden unter 10.000 Einwohner macht das 104,83 Euro pro Kopf aus, für größere Gemeinden ist der Betrag um eine Spur höher. Das Geschenk ist aber mit einer Bedingung verknüpft: Die Gemeinden müssen den Betrag verdoppeln. Das heißt, sie müssen für 50 Prozent der Investitionen selbst aufkommen. Das können sich aber viele nicht leisten. Deshalb verhandelt der Gemeindebund mit dem Land OÖ aktuell über entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten. „Wenn uns das Land nicht hilft, dann können wir die 50 Prozent nicht aufbringen.“

Vernünftiges Paket

Dennoch ist Hingsamer mit der Lösung zufrieden. „Es ist ein vernünftiges Paket.“ Denn ursprünglich war an Darlehen gedacht worden, was aber nur ein Verschieben der Schulden in die Zukunft und spätere Probleme bedeutet hätte. Andere Vorschläge sahen vor, Schulen und Kindergärten von der Förderung auszunehmen. Durch den Einsatz von Landeshauptmann Thomas Stelzer und ÖVP-Klubobmann August Wöginger konnte das verhindert werden. Denn gerade beim Schulbau hat Oberösterreich Nachholbedarf.