„Lufthunderter“ greift erstmals, Land weiter im Visier der EU

Dem Land Oberösterreich ist Teilerfolg gegen drohende Millionenstrafen der EU-Kommission gelungen. Es steht wegen nicht eingehaltener Luftgrenzwerte am Prüfstand. Indem man im heurigen Jahr an der Westautobahn A1 zwischen Enns und Linz den „ Lufthunderter“ öfter als früher aufleuchten ließ, gelang es dort erstmals, den EU-Grenzwert bei Stickstoffdioxid (NO2) von 40 Mikrogramm (µg) zu unterschreiten. Bei der zweiten prekären Messstelle beim Römerbergtunnel in der Linz besteht jedoch weiter höchster Handlungsbedarf.

„Fast ein Anlass, ein Fläschchen zu öffnen“, freut sich Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) über den an der A1 bei Enns-Kristein gemessenen Jahresmittelwert von 38 µg pro Kubikmeter Luft. 2017 waren es noch 44. Ein von der EU eingeleitetes Vertragsverletzungsverfahren sollte nun in eine Beobachtungsphase abgestuft werden, hoffen Anschober und Umwelthofrat Herbert Rössler. An der A1 dürfe man jetzt nicht locker lassen, weitere Schritte müssten folgen, fordert Anschober.