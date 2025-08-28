Solo-Sechser in OÖ: Knapp 9,7 Millionen Lottogewinn
Ein Solo-Sechser aus Oberösterreich hat am Mittwochabend einen Siebenfachjackpot mit einem Gewinn von knapp 9,7 Millionen Euro geknackt. Nur einmal wurden die "sechs Richtigen" 10, 28, 29, 32, 33 und 34 mittels Normalschein getippt, teilten die Österreichischen Lotterien mit.
Erst zum siebenten Mal in der mehr als 39-jährigen Lotto-Geschichte wurde ein Siebenfachjackpot getippt, der zum fünfthöchsten Gewinn in der Bestenliste von Lotto "6 aus 45" zählt.
Der vierthöchste bei Lotto erzielte Gewinn lag 2022 bei 9,8 Millionen Euro und konnte ebenfalls nach einem Siebenfachjackpot in Oberösterreich geknackt werden. Bei der Lottoziehung am Mittwoch gab es auch drei Fünfer mit Zusatzzahl, hier gehen etwas mehr als 98.000 Euro nach Tirol, ins Burgenland und an einen Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin von win2day.
Auch beim Joker kam es zu einem Solo-Gewinn mit 345.000 Euro und bei LottoPlus gewannen zwei Sechser je knapp 316.000 Euro.
