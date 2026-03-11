Lkw-Fahrer wich in Ansfelden Reh aus: Stürzte 3 Meter über Böschung

Ein niederländischer Lkw-Fahrer (54) wurde am frühen Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Ritzlhofstraße (L1392) bei Ansfelden leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Sattelzug unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Bei dem Versuch, dem Tier auszuweichen, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Drei Meter in die Tiefe gestürzt

Der Sattelzug kam von der Straße ab und stürzte eine etwa drei Meter tiefe Böschung hinab. Dabei kollidierte das schwere Fahrzeug mit einem Baum und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen. Trotz des dramatischen Unfallhergangs konnte sich der 54-Jährige selbstständig aus dem umgestürzten Lkw befreien. Er erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

Aufwändige Bergungsarbeiten

Für die Bergung des verunglückten Sattelzuges waren zwei Spezialkräne erforderlich. Während der komplexen Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle auf der Ritzlhofstraße komplett für den Verkehr gesperrt werden.