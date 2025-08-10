Lkw in Schlangenlinie in OÖ: Fahrer hatte 2,6 Promille

Ein 58-jähriger Kraftfahrer ist Samstagabend auf der Mühlviertler Schnellstraße (S10) mit 2,6 Promille Alkohol am Steuer seines Lkw erwischt worden.

Ein nachfolgender Autolenker aus Kärnten meldete der Polizei einen Lkw, der in Schlangenlinien unterwegs sei und bereits mehrmals die Betonleitwand links und rechts touchiert habe.