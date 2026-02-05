Linzer Westring-Camp geräumt: Eine Festnahme

Das Lager der Westring-Demonstrierenden in Linz ist am Donnerstag geräumt worden. Laut Polizei wurde eine Person vorübergehend festgenommen, die anderen hätten das Gelände freiwillig verlassen. Sie kündigten allerdings bereits an, die Rechtmäßigkeit der "Räumung" juristisch prüfen zu lassen. Nun soll ein unter dem ehemaligen Camp feststeckender Bohrkopf geborgen werden.

Seit Oktober campierten Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative "Verkehrswende, jetzt!" im Linzer Bergschlösslpark, um sich gegen das großflächige Abholzen alter Bäume für den Linzer Westring (A26) zu wehren. Laut Polizei sei die Versammlung am Donnerstag "formal aufgelöst" worden, weil nun weitere Bauabschnitte mit Grabungen beginnen sollen und es zu gefährlich sei, dort zu bleiben. Den Demonstrierenden sei angeboten worden, ihr Lager 50 Meter entfernt aufzuschlagen. Das hätten sie aber abgelehnt. Aktivisten wollen Aktion rechtlich prüfen Demnach waren vier Personen vor Ort. Drei seien freiwillig gegangen, eine Person habe sich geweigert und auch ihre Identität nicht bekanntgegeben, sie sei deshalb vorübergehend festgenommen worden. "Dass eine Räumung in dieser Form - ohne Vorlage von Dokumenten und innerhalb einer Frist von nur wenigen Stunden - durchgeführt wird, ist höchst fragwürdig. Wir sind friedlich gegangen, um eine Eskalation zu vermeiden, aber wir weisen diesen demokratiepolitisch bedenklichen Vorgang entschieden zurück", so der Sprecher der Aktivisten Lenard Zipko in einer Aussendung.

Die Gruppe will "die Rechtmäßigkeit des heutigen Polizeieinsatzes sowie die Hintergründe der plötzlich verkündeten 'Bausperre' juristisch prüfen lassen". Bereits länger war - auch seitens der Aktivisten - erwartet worden, dass es zu einer Räumung kommen könnte. Denn ihr Camp befindet sich offenbar genau über einem in 17 Metern Tiefe feststeckenden Bohrkopf, der geborgen werden soll. Die Demonstrierenden wollten ihr Camp allerdings nicht verlegen, weil sie befürchten, dass für die Bergeaktion Bäume gerodet oder zumindest beschädigt werden könnten. Prammer: Auflösung des Camps "aus Sicherheitsgründen" "Die notwendige Auflösung des Protestcamps im Bergschlösslpark erfolgte aus Sicherheitsgründen und auf rechtlicher Grundlage", verteidigte Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) die Räumung, Stadt Linz und Polizei hätten "über Wochen hinweg versucht, eine einvernehmliche Lösung zu finden", allerdings ohne Erfolg. "Die Bergung des Bohrkopfs ist für ein essenzielles Infrastrukturprojekt unumgänglich und erfolgt auf Basis eines Baumschutzkonzepts mit größtmöglicher Sorgfalt", so der Stadtchef.