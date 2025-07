Linzer Schussopfer vor Gericht: 24 Monate teilbedingte Haft und Freispruch

Ein 39-Jähriger, der Mitte Jänner in Linz Opfer eines Schussattentats geworden war, ist am Donnerstag selbst wegen schwerer Erpressung, Verleumdung, Begünstigung und Falschaussage vor den Richter gekommen. Das nicht rechtskräftige Urteil lautete 24 Monate für die Erpressung, davon 16 Monate bedingt. Von den anderen Vorwürfen wurde er freigesprochen.

Falscher Mann verhaftet

Zuvor soll der Angeklagte nach dem Schuss auf ihn vor der Polizei einen falschen Mann als Verdächtigen identifiziert haben. Zunächst wurde daher dieser festgenommen, später aber wieder enthaftet. Der tatsächliche mutmaßliche Täter wurde später aus der Schweiz ausgeliefert und sitzt nun wegen Mordverdachts in U-Haft. Dieser, ein Albaner, der sich unter anderem "Toni" nennt, hätte sich via Brief sogar des Mordversuchs gerühmt - er wartet nun auf seinen Prozess am Landesgericht Linz.

Das Schussopfer hatte den Polizisten noch im Schockraum nach dem Attentat zahlreiche Details genannt, die zum Täter führen könnten. Auch den Chat-Verlauf und die Telefonnummer des ihm kaum bekannten Täters habe er gleich weitergegeben.

Warum er bei den ihm zuerst gezeigten Fotos irrtümlich den Falschen benannt habe, war nicht zu eruieren. "Ich stand unter Schock, vielleicht habe ich etwas Falsches gesagt", versuchte der Angeklagte eine Begründung. Einige Stunden später konnte er diesen auf einem aktuellen Foto klar als Täter ausschließen.