Linzer Puppentheater: Erzählen oder flunkern: Was ist erlaubt?

von Christa Koinig Ich bin so stolz! Über unser Puppentheater wird gerade ein Film gedreht. Es ist wirklich spannend, denn man sieht nicht nur uns – also die Puppen – sondern auch unsere Spielerinnen. Und ihr habt richtig gelesen: Spielerinnen! Es sind nämlich lauter Mädels, ganz junge, mittlere und ein bisserl ältere. Und die Allerälteste, unsere Seniorchefin sozusagen, erzählt darin, wie das Puppentheater entstanden ist. Es ist echt interessant, dabei zuzuhören.

Erstaunt war ich aber schon, als ich hörte, wie sie ganz früher zu den ersten Ideen für ihre Geschichten gekommen ist. Angefangen hat nämlich alles mit Ausreden – darin war sie als kleines Mäderl schon richtig gut. Ich sag’s vielleicht mal vorsichtig: Zwischen „Erzählen“ und „Flunkern“ gabs kaum einen Unterschied.