René Mayrhofer ist seit 2014 Universitätsprofessor an der Linzer Johannes-Kepler-Universität und leitet das Institut für Computer-Netzwerke und Sicherheit. Er hat in Steyr die HTL für Elektronik und Informatik und in Linz das Studium der Informatik absolviert. Anschließend war er zwei Jahre an der Lancaster-University. Er gründete eine Firma. Es folgte eine Gastprofessur für Mobile Computing an der Universität Wien und vier Jahre an der Fachhochschule Hagenberg. Mayrhofer: „Das Internet ist das komplexeste Computer-System, das wir haben. Wir kommunizieren über das Internet. Es geht darum, diese Netzwerke sicher zu gestalten, dass sie nicht angreifbar sind. “

KURIER: Wie kann man diese digitale Sicherheit gestalten? Es ist fast jede/r von Problemen betroffen.