Linzer Bürgermeister: „Integration ist Herausforderung und Chance“

Dietmar Prammer (SPÖ) ist im Jänner mit klarer Mehrheit zum Linzer Bürgermeister gewählt worden. Nach dem Rücktritt von Klaus Luger hat der 50-Jährige die Bürgermeister-Geschäfte seit September 2024 geschäftsführend geführt. KURIER: Linz steht mit dem Ars Electronica Festival und dem Brucknerfest vor dem kulturellen Höhepunkt des Jahres. Die neuen LIVA-Geschäftsführer Norbert Trawöger und Kai Liczewski sind gestartet. Was erwarten Sie von ihnen?

Dietmar Prammer: Eine Professionalisierung. Was heißt das? Dass wir den Laden auf die Reihe bringen, dass er wieder funktioniert. Finanziell und organisatorisch. Die finanziellen Probleme sind auch durch innerorganisatorische Probleme entstanden. Auch durch Kommunikationsprobleme zwischen künstlerischer und kaufmännischer Geschäftsführung. Die Personen sind nun so ausgewählt worden, dass sie als Team gut zusammenpassen. Darüber hinaus soll das Brucknerhaus künstlerisch nach vorne gebracht werden. Es soll eine Öffnung des Hauses geben, auch gegenüber anderen Institutionen. So gegenüber denen des Landes. Wie soll die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land stattfinden? Ich bin im Austausch mit dem Landeshauptmann. Wir haben den Auftrag gegeben, dass sich auch die Geschäftsführer der Organisationen austauschen. Das passiert teilweise schon. Es soll mehr miteinander geredet werden und die Programmierung abgestimmt werden. Die nächsten Schritte sind ein gemeinsames Ticketing und Marketing. Zusammenarbeit auf allen Ebenen, wo es Sinn macht. Wir wollen aber auch klar darlegen, was unsere Alleinstellungsmerkmale sind, was so bleiben soll, denn wir wollen weiterhin urbane Politik für die Linzerinnen und Linzer anbieten, die sich von den Landeseinrichtungen abhebt. Die Budgets aller öffentlichen Hände müssen sparen, auch die Gemeinden. Besteht da nicht die Gefahr, dass mehr bei der Kultur als beim Sozialen gestrichen wird? Ich habe im ersten Schritt einer Gesamtkonsolidierung ausgegeben, dass jeder politische Referent in seinem Bereich 15 Prozent der Ermessensausgaben einzusparen hat. Wie es auch beim Land der Fall ist. Da muss sich jeder anstrengen, alle werden gleich behandelt. Es werden keine Bereiche bevorzugt bzw. schlechter behandelt. Sie wurden vor sieben Monaten gewählt. Sind Sie als Bürgermeister schon angekommen? Zum Großteil ja, im täglichen Arbeiten. Im Leb en ist es für mich immer noch ungewöhnlich, dass ich die Aufmerksamkeit habe. Wenn ich unterwegs bin, grüße ich die Menschen, von denen ich meine, sie könnten mich kennen. Manchmal höre ich beim Vorbeigehen die Leute flüstern, das ist ja der Bürgermeister. Ihre Art des Auftretens ist eine andere als die Ihres Vorgängers. Sie wirken defensiver. Ich bin ich, der Klaus ist der Klaus und der Franz ist der Franz. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten, das spiegelt sich auch darin, wie man die Funktion auslebt. Man muss trotzdem schauen, dass man die Ziele, die man verfolgt, erreicht. In der Art vielleicht anders. Klaus Luger konnte sich lange auf die Funktion vorbereiten. Ich habe diese Zeit nicht gehabt. Deswegen bin ich noch immer am Lernen, wie ich Sachen angehe, wie ich mit anderen kommuniziere, wie ich es strategisch angehen muss, damit ich Ziele erreiche. Im Wahlkampf hat die Zielerreichung gut funktioniert. Ich versuche, sehr verbindend zu wirken, so bin ich auch. Ich werde daran gemessen, wie ich mit Leuten umgehe. Ob ich vertrauensbildend bin, aber auch daran, ob ich Dinge auch tatsächlich umsetze, an der Durchsetzungsstärke. Hier versuche ich, die Balance zu finden.

Die neue Führung der Linzer SPÖ (v.l.): Thomas Gegenhuber (Stadtrat für Wirtschaft und Finanzen, Fraktionsführer), die beiden neuen Vizebürgermeisterinnen Karin Leitner und Merima Zukan, Bürgermeister Dietmar Prammer.