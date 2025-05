Vergewaltigungsopfer abgewiesen: Linz soll Gewaltambulanz erhalten

Nach der Abweisung einer Patientin, die laut ihren Angaben vergewaltigt wurde und im Med Campus IV des Linzer Kepler Uniklinikums (KUK) Hilfe suchte, hat die für Gesundheit zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) angekündigt, dass nun auch Oberösterreich eine Gewaltambulanz erhalten soll.

Sie habe der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG) einen entsprechenden Auftrag erteilt, informierte sie am Montag in einer Aussendung.

Die Etablierung dieser Ambulanz im KUK soll in Abstimmung insbesondere mit Polizei, Gewaltschutzzentren und Frauenhäusern erfolgen. Denn auch wenn es in allen oberösterreichischen Spitälern Opferschutzgruppen gebe, schließe dies nicht aus, dass es in der Betreuung "vereinzelt zu Fehlern oder Unzulänglichkeiten kommt", meinte Haberlander in Bezug auf den jüngst bekannt gewordenen Vorfall.