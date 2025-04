Messerattacke in Linz: Junger Mann nach Rauferei schwer verletzt

Eine Rauferei hat Samstagfrüh in Linz zu einer Messerattacke geführt, bei der ein 28-Jähriger verletzt wurde. In der Nähe des Volksgartens beobachtete ein Zeuge, wie acht Personen aufeinander einschlugen und alarmierte die Polizei.

Beim Eintreffen der Streife liefen die Beteiligten in verschiedene Richtungen davon, einen von ihnen stoppten Polizisten. Der 28-Jährige war blutverschmiert, so die Polizei am Montag. Wenig später wurde ein 24-jähriger Verdächtiger festgenommen.