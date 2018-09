Linz: Verletzte nach Schüssen, Schütze bestreitet Absicht

Er habe nur wahllos durch die Gegend geschossen, behauptete am Sonntag ein 26-Jähriger, der Freitagabend in Linz-Urfahr vier Passanten mit Schüssen aus einem Luftdruckgewehr verletzt haben soll. Mehrere Einschüsse in der Wand einer Telefonzelle lassen andere Schlüsse zu. Dorthin hatte sich ein 16-Jähriger geflüchtet, nachdem er von einem Projektil in die Brust getroffen und von einem Zeugen in Deckung gezogen worden war.

Offensichtlich zugedröhnt durch Alkohol und Marihuana soll der 26-Jährige gegen 21.20 Uhr im Kreuzungsbereich Freistädter- /Wilbergstraße in die Rolle eines „Snipers“ geschlüpft sein. Gezielt dürfte er Passanten auf der gegenüberliegenden Straßenseite ins Visier genommen haben.

Dazu funktionierte er eine Fensterbank einer Wohnung in der ersten Etage zum Schießstand um. Insgesamt vier Menschen wurden durch Projektile verletzt. Menschen im Schussfeld des Mannes bemerkten rasch, dass man auf sie feuerte. Sie versuchten hektisch eine bestmögliche Deckung zu erreichen.