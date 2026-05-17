Mit 698 Start-ups weist die Region das stärkste Wachstum deutschlandweit aus. Mit ESMC startet ab 2027 ein weiterer Mikrochipriese, zehn Milliarden Euro werden in ein neues Werk investiert. Hinter ESMC steht der Chip-Weltmarktführer TSMC aus Taiwan, auch Bosch, Infineon und NXP aus Holland sind an Bord. Viele Start-ups forschen im Bereich KI und Robotik – etwa Evasive Robotics, das Roboterarme für die Industrie konstruiert.

Innovation ist entscheidend

Stark ist Dresden auch in der Medizin, wo KI immer mehr zum Einsatz kommt – für Stelzer besonders interessant. So wird am Else Kröner Fresenius-Zentrum an besseren und effizienteren Diagnose- und Therapiemöglichkeiten geforscht. Stelzer sieht bei allen Verschiedenheiten einige Ähnlichkeiten der Regionen – vor allem bei den Herausforderungen. Das sind: Energiewende, KI, Automatisierung, Internationalisierung. „Wir sind beide starke Wirtschaftsregionen, die von der Industrie geprägt sind,“ so Stelzer.